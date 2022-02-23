Асмус пожаловалась на потерю голоса

Актриса Кристина Асмус рассказала своим подписчикам, что сорвала голос после тяжелых спектаклей. Кристина приехала на киностудию «Мосфильм», чтобы озвучить фильм «Хочу замуж». Причем перенести озвучку было нельзя, так как уже на следующий день запланирована премьера картины в Калининграде. Поэтому актриса прибегла к услугам фониатора Льва Рудина:

Кроме того, Кристина поделилась еще одной проблемой. Недавно она утопила в ванне ноутбук, в котором была информация, которой больше нигде нет. В настоящее время актриса пытается ее восстановить. Она посоветовала подписчикам не пренебрегать контрольным копированием и не заходить в ванную комнату с ноутбуком.