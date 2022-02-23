Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+20° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
2 часа назад

Айза объяснила, почему не родила от Олега Майами

Кристина Уколова

Айза-Лилуна Ай призналась в эфире программы «Детектор» на канале «Пятница!», что была беременна от певца Олега Майами. Но она решила не сохранять беременность и сделала аборт на втором месяце. По словам Айзы, она испугалась, что ей придется содержать еще одного ребенка в одиночку. Ведь Айза уже воспитывает двух сыновей.

«Рожать от третьего нищего очень страшно»
Фото: @aizalovesam@aizalovesam

«Рожать от третьего нищего очень страшно. Тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей. Это значит, что у меня еще увеличится работа и я не выдержу», — подчеркнула она.

Кроме того, Айза вспомнила о конфликте с Юлией Барановской. Так, она заявила ведущему шоу, что считает себя гораздо лучше Барановской:

«Потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина».

Тогда как у Барановской наоборот нет этих качеств.

«Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все», — заметила Айза.

Тем временем Кристина Асмус пожаловалась на потерю голоса.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители