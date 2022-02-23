Айза-Лилуна Ай призналась в эфире программы «Детектор» на канале «Пятница!», что была беременна от певца Олега Майами. Но она решила не сохранять беременность и сделала аборт на втором месяце. По словам Айзы, она испугалась, что ей придется содержать еще одного ребенка в одиночку. Ведь Айза уже воспитывает двух сыновей.

Фото: @aizalovesam @aizalovesam

«Рожать от третьего нищего очень страшно. Тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей. Это значит, что у меня еще увеличится работа и я не выдержу», — подчеркнула она.

Кроме того, Айза вспомнила о конфликте с Юлией Барановской. Так, она заявила ведущему шоу, что считает себя гораздо лучше Барановской:

«Потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина».

Тогда как у Барановской наоборот нет этих качеств.

«Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все», — заметила Айза.