Айза-Лилуна Ай призналась в эфире программы «Детектор» на канале «Пятница!», что была беременна от певца Олега Майами. Но она решила не сохранять беременность и сделала аборт на втором месяце. По словам Айзы, она испугалась, что ей придется содержать еще одного ребенка в одиночку. Ведь Айза уже воспитывает двух сыновей.
«Рожать от третьего нищего очень страшно. Тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей. Это значит, что у меня еще увеличится работа и я не выдержу», — подчеркнула она.
Кроме того, Айза вспомнила о конфликте с Юлией Барановской. Так, она заявила ведущему шоу, что считает себя гораздо лучше Барановской:
«Потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина».
Тогда как у Барановской наоборот нет этих качеств.
«Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все», — заметила Айза.
Тем временем Кристина Асмус пожаловалась на потерю голоса.