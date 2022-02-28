Модели, которые покорили весь мир

Супермодель Наталья Водянова в этом году отмечает юбилей – ей исполняется 40 лет. По этому поводу собрали и других российских моделей, которые покорили весь мир.

1/7 Супермодель Наталья Водянова 28 февраля отмечает день рождения – ей исполняется 40 лет. В честь юбилея звезды собрали и других российских моделей, которые покорили весь мир. Фото: @natasupernova Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ирину открыл тот же скаут, что и Наталью Водянову: Гия Джикидзе предложил девушке отправиться покорять европейские подиумы. А уже в 2007 году Шейк стала лицом Intimissimi, сотрудничество с которым длится уже больше десяти лет. Ирина также появилась на десятках обложек и закрывала показы Versace, Lacoste и La Perla. Фото: @irinashayk 3/7 Сашу Лусс открыло российское модельное агентство Avant, когда ей было всего 15 лет. Первый серьезный показ девушки состоялся в 2007 году, а в 2012 Лусс снялась для бренда Bohemique. В 2015 году девушка стала одной из самых востребованных моделей, а уже в 2017-м дебютировала на больших экранах. Фото: @sashaluss 4/7 В 18 лет Наташа Поли подписала контракт с нью-йоркским агентством Women. Сейчас на ее счету показы и рекламные кампании Versace, Balmain, Roberto Cavalli, Christian Dior, фотокалендарь Pirelli 2011 года (его снимал Карл Лагерфельд), обложки Vogue, Harper’s Bazaar и других журналов, а французский Vogue включил ее в число 30 лучших моделей 2000-х годов. Фото: @natashapoly Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Фотограф Игорь Вишняков (он же будущий муж) сделал судьбоносные снимки Саши Пивоваровой, которые в 2005 году отправил в агентство IMG. А спустя две недели девушка уже открывала шоу Prada в Милане. В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского веб-сайта Models.com Пивоварова указана в разделе «Иконы индустрии». Фото: @sasha_pivovarova 6/7 В 2017 году о Крис Грикайте заговорил весь мир, когда она открыла и закрыла показ Prada. А ведь всего за девять месяцев до этого она была обычной школьницей. Ее жизнь круто изменилась, когда знакомый фотограф привез снимки будущей звезды в Москву, где ей сразу же предложили сняться для российского Vogue. А дальше случились показы Dior, Paco Rabanne, Céline и контракт с Prada, подписанный в 16 лет. Фото: @kris_grikaite 7/7 Модельная карьера Анны началась в 15 лет с заключения контракта с агентством IMG Paris, а после этого она сотрудничала с Fendi, Chloé, Louis Vuitton, Versace, Victoria’s Secret, снималась для глянцевых журналов и в клипах Maroon 5. Кстати, с солистом группы Адамом Левиным они были вместе два года, Вьялицына также крутила роман с голливудским сердцеедом Леонардо ДиКаприо. Фото: @annev

Наталья Водянова

Видео дня

В 15 лет на Наташу вышел модельный скаут а уже через год она летела заключать контракт в Париж. С тех пор ее карьера неизменно шла в гору – Водяновой удалось стать звездой мирового масштаба, многодетной матерью и создать семью с французским миллиардером Антуаном Арно – сыном главы LVMH Бернара Арно.

Ирина Шейк

Ирину открыл тот же скаут, что и Наталью Водянову: Гия Джикидзе предложил девушке отправиться покорять европейские подиумы. А уже в 2007 году Шейк стала лицом Intimissimi, сотрудничество с которым длится уже больше десяти лет. Ирина появилась на десятках обложек, закрывала показы Versace, Lacoste и La Perla, а в 2016 году появилась на шоу Victoria’s Secret, где и стало известно о ее беременности – супермодель и ее возлюбленный Брэдли Купер впервые готовились стать родителями.

Саша Лусс

Девушку с космической внешностью открыло российское модельное агентство Avant, когда Саше было всего 15 лет. Ее первый серьезный показ состоялся в 2007 году, а в 2012 году Лусс снялась для бренда Bohemique. В 2015 году девушка стала одной из самых востребованных моделей, а уже в 2017-м дебютировала на больших экранах: снялась в фильмах Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и «Анна».

Наташа Поли

В 2000-м году будущая звезда приехала в Москву, чтобы принять участие в конкурсе, который устраивало миланское модельное агентство Why Not. Она заняла второе место, и течение двух лет после этого сделала головокружительную карьеру за рубежом. В 18 лет Наташа подписала контракт с нью-йоркским агентством Women. Сейчас на ее счету показы и рекламные кампании Versace, Balmain, Roberto Cavalli, Christian Dior, фотокалендарь Pirelli 2011 года (его снимал Карл Лагерфельд), обложки Vogue, Harper’s Bazaar и других журналов, а французский Vogue включил ее в число 30 лучших моделей 2000-х годов.

Саша Пивоварова

Фотограф Игорь Вишняков (он же будущий муж) сделал судьбоносные снимки Саши Пивоваровой, которые в 2005 году отправил в агентство IMG. А спустя две недели девушка уже открывала шоу Prada в Милане. В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского веб-сайта Models.com Пивоварова указана в разделе «Иконы индустрии».

Крис Грикайте

В 2017 году о Крис Грикайте заговорил весь мир, когда она открыла и закрыла показ Prada. А ведь всего за девять месяцев до этого она была обычной школьницей. Ее жизнь круто изменилась, когда знакомый фотограф привез снимки будущей звезды в Москву, где ей сразу же предложили сняться для российского Vogue. А дальше случились показы Dior, Paco Rabanne, Céline и контракт с Prada, подписанный в 16 лет.

Анна Вьялицына