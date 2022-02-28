Модели, которые покорили весь мир

Супермодель Наталья Водянова в этом году отмечает юбилей – ей исполняется 40 лет. По этому поводу собрали и других российских моделей, которые покорили весь мир.
В 15 лет на Наташу вышел модельный скаут а уже через год она летела заключать контракт в Париж. С тех пор ее карьера неизменно шла в гору – Водяновой удалось стать звездой мирового масштаба, многодетной матерью и создать семью с французским миллиардером Антуаном Арно – сыном главы LVMH Бернара Арно.
Ирину открыл тот же скаут, что и Наталью Водянову: Гия Джикидзе предложил девушке отправиться покорять европейские подиумы. А уже в 2007 году Шейк стала лицом Intimissimi, сотрудничество с которым длится уже больше десяти лет. Ирина появилась на десятках обложек, закрывала показы Versace, Lacoste и La Perla, а в 2016 году появилась на шоу Victoria’s Secret, где и стало известно о ее беременности – супермодель и ее возлюбленный Брэдли Купер впервые готовились стать родителями.
Девушку с космической внешностью открыло российское модельное агентство Avant, когда Саше было всего 15 лет. Ее первый серьезный показ состоялся в 2007 году, а в 2012 году Лусс снялась для бренда Bohemique. В 2015 году девушка стала одной из самых востребованных моделей, а уже в 2017-м дебютировала на больших экранах: снялась в фильмах Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и «Анна».
В 2000-м году будущая звезда приехала в Москву, чтобы принять участие в конкурсе, который устраивало миланское модельное агентство Why Not. Она заняла второе место, и течение двух лет после этого сделала головокружительную карьеру за рубежом. В 18 лет Наташа подписала контракт с нью-йоркским агентством Women. Сейчас на ее счету показы и рекламные кампании Versace, Balmain, Roberto Cavalli, Christian Dior, фотокалендарь Pirelli 2011 года (его снимал Карл Лагерфельд), обложки Vogue, Harper’s Bazaar и других журналов, а французский Vogue включил ее в число 30 лучших моделей 2000-х годов.
Фотограф Игорь Вишняков (он же будущий муж) сделал судьбоносные снимки Саши Пивоваровой, которые в 2005 году отправил в агентство IMG. А спустя две недели девушка уже открывала шоу Prada в Милане. В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского веб-сайта Models.com Пивоварова указана в разделе «Иконы индустрии».
В 2017 году о Крис Грикайте заговорил весь мир, когда она открыла и закрыла показ Prada. А ведь всего за девять месяцев до этого она была обычной школьницей. Ее жизнь круто изменилась, когда знакомый фотограф привез снимки будущей звезды в Москву, где ей сразу же предложили сняться для российского Vogue. А дальше случились показы Dior, Paco Rabanne, Céline и контракт с Prada, подписанный в 16 лет.
Модельная карьера Анны началась в 15 лет с заключения контракта с агентством IMG Paris, а после этого она сотрудничала с Fendi, Chloé, Louis Vuitton, Versace, Victoria’s Secret и другими брендами, снималась для глянцевых жуналов и в клипах Maroon 5. Кстати, с солистом группы Адамом Левиным они были вместе два года, Вьялицына также крутила роман с голливудским сердцеедом Леонардо ДиКаприо.