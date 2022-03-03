Жена Круга: "Вышла за Мишу замуж, и кончились все подружки"

Вторая жена певца Михаила Круга Марина Базанова рассказала, какой была ее супружеская жизнь. По утверждению дамы, спорить с артистом было совершенно бесполезно. Ее слова приводит Starhit со ссылкой на документальный фильм «Михаил Круг. Шансонье в законе» на канале ТВЦ.
"Вышла за Мишу замуж, и кончились все подружки — был только он. Не было у меня даже выпускного вечера… Круг говорил, что все женщины — куры, которые не умеют ничего. Они созданы для того, чтобы рожать детей, готовить борщи и, открыв рот, смотреть на своего мужа-кумира",
- рассказала она.
Но сидеть дома Базанова не хотела, несмотря на то, что Круг ее полностью обеспечивал, ей было запрещено работать.
В итоге женщина не выдержала и ушла от артиста.
"Когда я ушла от него, он сказал «если не вернешься, я сделаю все, чтобы ты не жила в этом городе, не жила вообще». Если не делала так, как он хотел, то была для него врагом номер один".
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