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4 часа назад

Жена Круга: "Вышла за Мишу замуж, и кончились все подружки"

Стелла Шмель

Вторая жена певца Михаила Круга Марина Базанова рассказала, какой была ее супружеская жизнь. По утверждению дамы, спорить с артистом было совершенно бесполезно. Ее слова приводит Starhit со ссылкой на документальный фильм «Михаил Круг. Шансонье в законе» на канале ТВЦ.

Жена Круга: "Вышла за Мишу замуж, и кончились все подружки"
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

"Вышла за Мишу замуж, и кончились все подружки — был только он. Не было у меня даже выпускного вечера… Круг говорил, что все женщины — куры, которые не умеют ничего. Они созданы для того, чтобы рожать детей, готовить борщи и, открыв рот, смотреть на своего мужа-кумира",

- рассказала она.

Но сидеть дома Базанова не хотела, несмотря на то, что Круг ее полностью обеспечивал, ей было запрещено работать.

В итоге женщина не выдержала и ушла от артиста.

"Когда я ушла от него, он сказал «если не вернешься, я сделаю все, чтобы ты не жила в этом городе, не жила вообще». Если не делала так, как он хотел, то была для него врагом номер один".

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Звёзды,Михаил Круг,
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