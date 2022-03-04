Сестра Меган Маркл подала на нее в суд

Саманта Маркл, сестра герцогини Сассекской Меган Маркл, подала на нее в суд. Об этом сообщает TMZ.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Отношения между родственницами были напряженными, а после того, как Меган и принц Гарри покинули королевскую семью, испортились совершенно.

Саманта подала в суд на Меган за клевету. Сестру герцогини разозлили некоторые вещи, которые были сказаны Маркл во время интервью Опре Уинфри.

Родственница Меган утверждает, что герцогиня распространяет ложную информацию о членах своей семьи и семьи супруга. Например, она заявила, что является единственным ребенком. Хотя у ее отца есть еще двое наследников от предыдущего брака, в том числе и Саманта.

Женщина считает, что Меган специально выставляла семью нищими, чтобы добиться к себе жалости. При этом Маркл посещала лучшие учебные заведения и ни в чем не нуждалась.