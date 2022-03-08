Певец Валерий Леонтьев уехал из России в США. Об этом сообщает kp.ru.

Поклонников 72-летнего певца насторожило его молчание в соцсетях. Последний пост он выкладывал в Instagram 20 февраля. Друг народного артиста сообщил изданию, что Леонтьев сейчас находится за границей:

"Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость".

Известно, что Валерий Леонтьев владеет двухэтажной виллой в Майами. Ее стоимость оценивается примерно в 3 358 000 долларов.