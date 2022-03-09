Дочь Заворотнюк застряла за границей

26-летняя Анна Заворотнюк в тайне от подписчиков улетела в Таиланд. Однако ее возвращение омрачилось отменой международных рейсов компанией «Аэрофлот». Об этом сообщает портал Woman.ru.
Дочь известной актрисы отправилась отдыхать в экзотическую страну вместе с молодым человеком. Анна устроила себе цифровой детокс: перестала выходить в сторис и делать новые публикации в Инстаграм-профиле. Внезапно девушка вернулась в соцсети, чтобы рассказать подписчикам, с какими сложностями она столкнулась, когда настало время возвращаться в Россию.
«Эта поездка планировалась задолго до событий, происходящих в мире, и, оказавшись здесь, мы стали свидетелями всего происходящего. Пару дней назад ''Аэрофлот'' прекратил международные полеты. Мы начали звонить туда, чтобы узнать, как же нам вернуться, но трубку они не берут и не отвечают на имейл. В итоге нам пришлось брать билеты через дубайские авиалинии. Некоторые карты работают до 9 числа. Цены сейчас невероятные. Пока мы говорили по телефону. Это час по времени. Они поднялись на 300 долларов. В общей сложности мы заплатили 315 тысяч рублей за два билета», — цитирует Анну Woman.ru.
Подписчики поддержали Анну и предложили ей продлить поездку в Таиланд, пока ситуация в мире не стабилизируется. Но блогер сообщила, что не может надолго уезжать из России.
Ранее мы писали о том, как Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о ссоре с отцом.