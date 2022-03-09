Дочь Заворотнюк застряла за границей

«Эта поездка планировалась задолго до событий, происходящих в мире, и, оказавшись здесь, мы стали свидетелями всего происходящего. Пару дней назад ''Аэрофлот'' прекратил международные полеты. Мы начали звонить туда, чтобы узнать, как же нам вернуться, но трубку они не берут и не отвечают на имейл. В итоге нам пришлось брать билеты через дубайские авиалинии. Некоторые карты работают до 9 числа. Цены сейчас невероятные. Пока мы говорили по телефону. Это час по времени. Они поднялись на 300 долларов. В общей сложности мы заплатили 315 тысяч рублей за два билета», — цитирует Анну Woman.ru.