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1 час назад

Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции

Мира Маркина

На прошлой неделе стало известно, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль. Сегодня певица прервала молчание и записала видеообращение. В нем она сообщила, что надолго покидать Россию не собиралась, а отправилась в запланированный отпуск.

Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако нашлись те, кого отъезд звезды обрадовал.

«Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!» — заявил протоиерей Андрей на камеру.

Ему Алла Борисовна тоже сказала несколько слов в упомянутом выше видеообращении:

«Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся! Схожу в церковь твою, Андрюша, помолюсь за тебя, богохульник!».

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что певица вернется в Россию в ближайшие дни. Он одним из первых раскрыл местоположение семьи Пугачевой.

«Мне совершенно не интересно, кто и куда отправляется. Ну отправляется и отправляется. В чем тут интерес? Кто-то уехал, кто-то остался. Пугачева часто ездила в Израиль. У нее там много друзей. Может, она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Про нее все время говорят, но она давно ничего не делает в плане того, о чем можно поговорить. Кто-то специально муссирует слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом приехала», — рассказал Соседов в беседе с Тeleprogramma.pro.

Ранее мы рассказывали о том, что Валерий Леонтьев решил покинуть Россию.

Звёзды,Сергей Соседов,Валерий Леонтьев,Алла Пугачева,
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