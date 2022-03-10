Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции

«Мне совершенно не интересно, кто и куда отправляется. Ну отправляется и отправляется. В чем тут интерес? Кто-то уехал, кто-то остался. Пугачева часто ездила в Израиль. У нее там много друзей. Может, она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Про нее все время говорят, но она давно ничего не делает в плане того, о чем можно поговорить. Кто-то специально муссирует слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом приехала», — рассказал Соседов в беседе с Тeleprogramma.pro.