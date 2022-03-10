Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Монеточка призналась, что страдала от булимии

Диана Товсепова

Российская певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, рассказала о том, как боролась с булимией будучи еще подростком в интервью на YouTube-канале «Есть тема».

Монеточка призналась, что страдала от булимии
Фото: @monetochkaliska@monetochkaliska

В разговоре с блогером Ксенией Дукалис Монеточка вспомнила, что когда-то страдала от расстройства пищевого поведения. Несмотря на то, что это было давно, с последствиями она борется до сих пор.

Началось все с замечания знакомого родителей девушки. Мужчина указал ей на лишний вес, после чего она практически перестала есть, а если все-таки ела, т после приема пищи вызывала у себя рвоту.

«Спальня родителей находилась рядом с туалетом, поэтому никаким способом опорожняться я не могла, это было слышно. Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось, были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь. И это и есть твоя жизнь теперь», — рассказала популярная певица.

Она призналась, что из-за перенесенной булимии она и сейчас ежемесячно проходит обследование у гастроэнтеролога. При этом с возрастом ее желание постоянно худеть ослабло и она осознала, что достойна любви в каждом возрасте.

Ранее мы писали о том, как почистить желудок, с помощью одного продукта.

Звёзды,Елизавета Гырдымова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители