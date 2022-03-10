Монеточка призналась, что страдала от булимии

Российская певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, рассказала о том, как боролась с булимией будучи еще подростком в интервью на YouTube-канале «Есть тема».
В разговоре с блогером Ксенией Дукалис Монеточка вспомнила, что когда-то страдала от расстройства пищевого поведения. Несмотря на то, что это было давно, с последствиями она борется до сих пор.
Началось все с замечания знакомого родителей девушки. Мужчина указал ей на лишний вес, после чего она практически перестала есть, а если все-таки ела, т после приема пищи вызывала у себя рвоту.
«Спальня родителей находилась рядом с туалетом, поэтому никаким способом опорожняться я не могла, это было слышно. Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось, были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь. И это и есть твоя жизнь теперь», — рассказала популярная певица.
Она призналась, что из-за перенесенной булимии она и сейчас ежемесячно проходит обследование у гастроэнтеролога. При этом с возрастом ее желание постоянно худеть ослабло и она осознала, что достойна любви в каждом возрасте.
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