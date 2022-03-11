Победительница "Холостяка" рассказала, почему рассталась с Тимати

Победительница "Холостяка" Катя Сафарова рассказала, почему рассталась с Тимати. Об этом сообщает издание StarHit.
По словам модели, после окончания шоу она поехала в отпуск вместе с семьей рэпера. Уже тогда она поняла, что они слишком разные.
"После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений"
Она также добавила, что они смогли расстаться мирно. Во время отношений у них бывали ссоры, которые они проговаривали, поэтому быстро мирились.
После отношений с Катей Сафаровой Тимати встречался с украинской моделью Сашей Дони. Однако позднее девушка подтвердила, что пара рассталась.