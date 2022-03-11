Победительница "Холостяка" рассказала, почему рассталась с Тимати

"После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений"