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11 марта

Победительница "Холостяка" рассказала, почему рассталась с Тимати

Мария Каткова

Победительница "Холостяка" Катя Сафарова рассказала, почему рассталась с Тимати. Об этом сообщает издание StarHit.

Победительница "Холостяка" рассказала, почему рассталась с Тимати
Фото: @kat_safarova@kat_safarova

По словам модели, после окончания шоу она поехала в отпуск вместе с семьей рэпера. Уже тогда она поняла, что они слишком разные.

"После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений"

Она также добавила, что они смогли расстаться мирно. Во время отношений у них бывали ссоры, которые они проговаривали, поэтому быстро мирились.

После отношений с Катей Сафаровой Тимати встречался с украинской моделью Сашей Дони. Однако позднее девушка подтвердила, что пара рассталась.

Звёзды,Тимати,
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