Голубкина ответила на критику своей внешности

Актриса Мария Голубкина ответила всем, кто критикует ее внешность. Ранее недоброжелатели высказывались о том, что ей нужно обратиться к специалистам для коррекции возрастных изменений. Об этом сообщает StarHit.
Звезда отметила, что ее устраивает собственная внешность. Кроме того, она не видит сильных возрастных изменений. Для отказа от косметологов и хирургов есть и другая причина.
"У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть: все будут красивые. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег. Вот и все, не более того", — отметила актриса.
Звезда также добавила, что для многих процедур важна постоянная поддержка: один раз их не сделаешь. А в жизни есть разные обстоятельства, которые могут этому препятствовать.