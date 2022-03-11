Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
5 часов назад

Голубкина ответила на критику своей внешности

Актриса Мария Голубкина ответила всем, кто критикует ее внешность. Ранее недоброжелатели высказывались о том, что ей нужно обратиться к специалистам для коррекции возрастных изменений. Об этом сообщает StarHit.

Голубкина ответила на критику своей внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда отметила, что ее устраивает собственная внешность. Кроме того, она не видит сильных возрастных изменений. Для отказа от косметологов и хирургов есть и другая причина.

"У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть: все будут красивые. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег. Вот и все, не более того", — отметила актриса.

Звезда также добавила, что для многих процедур важна постоянная поддержка: один раз их не сделаешь. А в жизни есть разные обстоятельства, которые могут этому препятствовать.

Ранее победительница "Холостяка" рассказала, почему рассталась с Тимати.

Звёзды,Тимати,Мария Голубкина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители