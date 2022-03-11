Голубкина ответила на критику своей внешности

"У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть: все будут красивые. Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Поэтому с какой стати я буду себе что-то колоть. Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег. Вот и все, не более того", — отметила актриса.