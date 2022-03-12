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2 часа назад

Барановская с детьми улетела на льдину

Мира Маркина

Об этом телеведущая сообщила поклонникам в своем телеграм-канале.

Барановская с детьми улетела на льдину
Фото: Globallookpress.com/Globallookpress.com/

В отличие от многих своих коллег, которые предпочли отправиться в теплые страны, Юлия Барановская вместе с детьми на несколько дней улетела в Архангельск.

Короткий отпуск телеведущая решила провести достаточно экстремально. Так, Барановская объявила поклонникам, что вместе с сыном и дочерью отправляется на льдину на Белое море.

Мы в аэропорту. Ждем самолет и отправляемся на льдину на Белое море,

— сообщила подписчикам Юлия.

Вероятно, в ближайшее время телеведущая порадует поклонников видеороликами из своей необычной локации.

А недавно Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции.

Звёзды,Юлия Барановская,Алла Пугачева,
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