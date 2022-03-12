Барановская с детьми улетела на льдину

Об этом телеведущая сообщила поклонникам в своем телеграм-канале.
В отличие от многих своих коллег, которые предпочли отправиться в теплые страны, Юлия Барановская вместе с детьми на несколько дней улетела в Архангельск.
Короткий отпуск телеведущая решила провести достаточно экстремально. Так, Барановская объявила поклонникам, что вместе с сыном и дочерью отправляется на льдину на Белое море.
Мы в аэропорту. Ждем самолет и отправляемся на льдину на Белое море,
— сообщила подписчикам Юлия.
Вероятно, в ближайшее время телеведущая порадует поклонников видеороликами из своей необычной локации.