Барановская с детьми улетела на льдину

Об этом телеведущая сообщила поклонникам в своем телеграм-канале.

Фото: Globallookpress.com/ Globallookpress.com/

В отличие от многих своих коллег, которые предпочли отправиться в теплые страны, Юлия Барановская вместе с детьми на несколько дней улетела в Архангельск.

Короткий отпуск телеведущая решила провести достаточно экстремально. Так, Барановская объявила поклонникам, что вместе с сыном и дочерью отправляется на льдину на Белое море.

Мы в аэропорту. Ждем самолет и отправляемся на льдину на Белое море,

— сообщила подписчикам Юлия.

Вероятно, в ближайшее время телеведущая порадует поклонников видеороликами из своей необычной локации.