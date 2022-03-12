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53 минуты назад

Хейли Бибер госпитализировали с поражением мозга

Мария Иглина

Супругу артиста Джастина Бибера модель Хейли госпитализировали с "симптомами инсульта". Об этом сообщает Daily Mail.

Хейли Бибер госпитализировали с поражением мозга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несколько дней назад девушка почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура, начался кашель и появилась слабость. Медики диагностировали у Хейли коронавирус, который сильно повредил ее организм. Из-за осложнений у 25-летней модели обнаружили в мозгу сгусток крови. Врачи экстренно провели необходимые процедуры.

Сейчас звезда чувствует себя намного лучше. Сколько она пробудет в больнице, пока неизвестно. По словам Хейли, произошедшее стало "одним из самых страшных моментов", которые она когда-либо переживала.

Ранее звезда "Эйфории" рассказала о борьбе с анорексией.

Звёзды,Джастин Бибер,
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