Хейли Бибер госпитализировали с поражением мозга

Супругу артиста Джастина Бибера модель Хейли госпитализировали с "симптомами инсульта". Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько дней назад девушка почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура, начался кашель и появилась слабость. Медики диагностировали у Хейли коронавирус, который сильно повредил ее организм. Из-за осложнений у 25-летней модели обнаружили в мозгу сгусток крови. Врачи экстренно провели необходимые процедуры.