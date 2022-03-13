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2 часа назад

Сестра Агутина рассказала о страшном диагнозе сына

Катя Кобышева

Младшая сестра известного российского музыканта Леонида Агутина стала гостьей телепередачи "Звезды сошлись", где она рассказала о семейной трагедии.

Сестра Агутина рассказала о страшном диагнозе сына
Фото:  @agutinamaria @agutinamaria

О диагнозе стало известно еще до рождения ребенка, врач, проводивший обследование, сообщил о подозрении на порок сердца.

"Не развилась левая половина сердца. Шансов на выживание у ребенка нет", — привела слова врачей Мария Агутина.

На сроке 23 недели врачи советовали прервать беременность, но Мария не смогла на это пойти и приняла решение рожать. мальчика назвали Матвеем.

Своему брату Мария сказала о диагнозе только спустя полгода, когда готовилась ко второй операции в Америке.

"Когда после операции УЗИ показало, что у Матвея сузилась левая легочная артерия и нужно ставить стент и оплатить дополнительный счет на 50 тысяч долларов, Леня перечислил часть суммы на оплату счета уже на следующий день. Моя сестринская тебе благодарность, Леня, за все!" — сказала Мария Агутина.

Операции прошли успешно, ребенок шел на поправку. Но в возрасте двух лет мальчик простудился и получил осложнения своей болезни, спасти его не удалось.

Певица Слава напомнила Максу Барских, где он заработал свои деньги, и предложила все их потратить на благотворительность.

Звёзды,Макс Барских,Леонид Агутин,
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