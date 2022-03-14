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2 часа назад

Вдова Грачевского: "Не ожидала, что еще кто-то будет вступать в наследство"

Стелла Шмель

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена жить на пособие по потере кормильца вот уже больше года. Все это время продолжаются судебные тяжбы за наследство создателя "Ералаша". Напомним, режиссер скончался в январе 2021 года из-за коронавируса.

"Не ожидала, что еще кто-то будет вступать в наследство"
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Белоцерковская, третье жена Грачевского, была против завещания, потому что не предполагала, что кто-то будет бороться на наследство ее супруга. Впрочем, наследников у него оказалось много. Как пишет Starhit, теперь в права наследства пытаются вступить первая жена Грачевского, его дети от первого и второго брака.

"Я была против завещания. Какой смысл? Во-первых, я не ожидала, что еще кто-то будет вступать в наследство. Но в итоге юрист посоветовал сделать дарственные, потому как дарственные не обсуждаются, их невозможно оспорить",

- рассказала она в интервью для программы "Звезды сошлись".

Как рассказала Белоцерковская, когда Грачевского подключали к ИВЛ, он задумался о юридическом оформлении документов вновь, но супруга лишь отмахнулась, спросив: "Ты что, умирать собрался?".

Ранее мы писали, что вдову Грачевского экстренно госпитализировали.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
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