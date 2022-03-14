Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена жить на пособие по потере кормильца вот уже больше года. Все это время продолжаются судебные тяжбы за наследство создателя "Ералаша". Напомним, режиссер скончался в январе 2021 года из-за коронавируса.

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Белоцерковская, третье жена Грачевского, была против завещания, потому что не предполагала, что кто-то будет бороться на наследство ее супруга. Впрочем, наследников у него оказалось много. Как пишет Starhit, теперь в права наследства пытаются вступить первая жена Грачевского, его дети от первого и второго брака.

"Я была против завещания. Какой смысл? Во-первых, я не ожидала, что еще кто-то будет вступать в наследство. Но в итоге юрист посоветовал сделать дарственные, потому как дарственные не обсуждаются, их невозможно оспорить",

- рассказала она в интервью для программы "Звезды сошлись".

Как рассказала Белоцерковская, когда Грачевского подключали к ИВЛ, он задумался о юридическом оформлении документов вновь, но супруга лишь отмахнулась, спросив: "Ты что, умирать собрался?".