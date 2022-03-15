Кравец рассказала о том, как живет Светличная после больницы

Певица Алена Кравец, по ее словам, поддерживает дружеские отношения с актрисой Светланой Светличной. Кравец рассказала, как поживает звезда после выписки из больницы. Ее слова приводит издание Teleprogramma.pro.
"Пенсия у нее приличная — тысяч пятьдесят в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает",
- рассказала она.
В мае Светличной исполнится 82 года. Но праздновать эту дату артистка планирует скромно - без пышных торжеств и дорогих ресторанов.
Ранее мы писали, что 81-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию.