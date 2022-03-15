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2 часа назад

Кравец рассказала о том, как живет Светличная после больницы

Стелла Шмель

Певица Алена Кравец, по ее словам, поддерживает дружеские отношения с актрисой Светланой Светличной. Кравец рассказала, как поживает звезда после выписки из больницы. Ее слова приводит издание Teleprogramma.pro.

Кравец рассказала о том, как живет Светличная после больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Пенсия у нее приличная — тысяч пятьдесят в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает",

- рассказала она.

В мае Светличной исполнится 82 года. Но праздновать эту дату артистка планирует скромно - без пышных торжеств и дорогих ресторанов.

Ранее мы писали, что 81-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию.

Звёзды,Алена Кравец,
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