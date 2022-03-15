От Биберов до Зендаи: голливудские пары, которые обсуждают все

В отношения этих звезд поклонники отказывались верить, говорили, мол, мимолетная страсть или пиар-роман, но теперь за ними следит весь мир. «Рамблер» собрал голливудские парочки, которые сейчас обсуждают буквально все.

1/7 Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но во возобновление их отношений спустя почти 20 лет до сих пор трудно поверить. Сейчас пара проводит много времени вместе, и, как говорят, этой весной планирует отметить первую годовщину. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 О романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц заговорили еще в январе прошлого года, а уже летом в СМИ просочились совместные фото звезд. С тех пор актеры все чаще появляются на публике вместе, а источники, приближенные к паре, то и дело делятся с прессой подробностями их отношений. Фото: legion-media.ru 3/7 Летом в СМИ просочились фотографии целующихся Тома Холланда и Зендаи. Правда, в искренность отношений звезд поверили не сразу. Некоторые пользователи считали, что снимки больше похожи на постановочные. Теперь кажется, уровень недоверия у скептиков заметно снизился: прокат фильма уже завершился, а актеры даже и не думают расставаться. Фото: legion-media.ru 4/7 За Джастином и Хейли Биберами поклонники с удовольствием следят уже несколько лет: интервью звезд разбираются на цитаты, а их парные образы пытаются повторить по всему миру. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В январе этого года Рианна и A$AP Rocky, которые и так приковывали к себе пристальное внимание, объявили о том, что готовятся впервые стать родителями. Теперь певица радует (а иногда шокирует) откровенными выходами, которые только подчеркивают ее новое положение. Фото: legion-media.ru 6/7 Меган Фокс и Machine Gun Kelly познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», и между ними мгновенно вспыхнула страсть. Актриса тут же подала на развод с актером Брайаном Остином Грином после десяти лет совместной жизни, и уже через месяц после разрыва подтвердила роман с музыкантом. Фото: legion-media.ru 7/7 Об отношениях Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона не пишет разве что ленивый: их роман развивается параллельно с разборками звезды с теперь уже бывшим супругом Канье Уэстом. Рэпер уже несколько месяцев издевается над избранником Кардашьян, то распуская о нем слухи, то публично высмеивая комика. Фото: Saturday Night Live

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но во возобновление их отношений спустя почти 20 лет до сих пор трудно поверить. Сейчас пара проводит много времени вместе, и, как говорят, этой весной планирует отметить первую годовщину. Что же будем следить, во что этот роман выльется на этот раз?

Напомним, Беннифер (именно так эту пару называли поклонники) познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Через несколько месяцев актер сделал возлюбленной предложение, однако за два дня до торжества звезды разорвали помолвку, а еще через два месяца окончательно расстались.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

О романе звезд заговорили еще в январе прошлого года, а уже летом в СМИ просочились совместные фото Кравиц и Татума: их замечали то на совместной велопрогулке, то в кофейне. С тех пор Зои и Ченнинг все чаще появляются на публике вместе, а источники, приближенные к актерам, то и дело делятся с прессой подробностями их отношений. Так, говорят, что Татум уже познакомился с отцом избранницы, а она – с дочерью возлюбленного.

Зендая и Том Холланд

Поклонники актеров пришли в восторг, когда в Сеть просочились фотографии целующихся Тома Холланда и Зендаи. Правда, в искренность отношений звезд поверили не сразу. Некоторые пользователи считали, что снимки больше похожи на постановочные, мол, звезды так разыграли вездесущих папарацци, а заодно подогрели интерес к новому «Человеку-пауку». Теперь кажется, уровень недоверия у скептиков заметно снизился: прокат фильма уже завершился, а Том и Зендая даже и не думают расставаться. Инсайдеры из окружения пары утверждают, что у актеров действительно все серьезно.

Хейли и Джастин Биберы

За этой парочкой поклонники с удовольствием следят уже несколько лет: интервью звезд разбираются на цитаты, а их парные образы пытаются повторить по всему миру. Однако и в раю бывают проблемы: так, в середине марта этого года модель госпитализировали в больницу. У Хейли пошли осложнения на центральную нервную систему после перенесенного коронавируса. Как пишут зарубежные СМИ, Джастин сильно переживает за супругу. Певец несколько дней почти не спал и постоянно следил за возлюбленной.

Напомним, Джастин и Хейли официально начали встречаться в мае 2018 года, уже летом состоялась помолвка, а свадьба прошла в сентябре 2019 года.

Рианна и A$AP Rocky

В январе этого года звезды, которые и так приковывали к себе пристальное внимание, объявили о том, что готовятся впервые стать родителями. Эта новость моментально взорвала социальные сети: поклонники наперебой бросились поздравлять кумиров и радовались за Рианну и A$AP Rocky, как за близких родственников. Теперь певица радует (а иногда шокирует) откровенными выходами, которые только подчеркивают ее новое положение.

Напомним, что о романе артистов заговорили в январе прошлого года, в мае пара официально подтвердила отношения, а уже через несколько месяцев они дебютировали на красной дорожке, появившись на Met Gala в Balenciaga Couture.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Пожалуй, одна из самых эпатажных пар в Голливуде: звезды познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», и между ними мгновенно вспыхнула страсть. Актриса тут же подала на развод с актером Брайаном Остином Грином после десяти лет совместной жизни, и уже через месяц после разрыва подтвердила роман с музыкантом. С тех пор имена звезд не сходят с первых полос прессы, ведь их провокационные образы и эксцентричные выходки не дают заскучать поклонникам пары.

В январе этого года Фокс сказала Machine Gun Kelly «да», а в Instagram написала, что в честь помолвки они выпили кровь друг друга. Ну чем не сенсация?

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Об отношениях звезд не пишет разве что ленивый: роман Ким и Пита развивается параллельно с разборками звезды с теперь уже бывшим супругом Канье Уэстом. Рэпер уже несколько месяцев издевается над избранником Кардашьян, то распуская о нем слухи, то публично высмеивая комика. Но Дэвидсон-то тоже не промах: сначала он попросил Канье «успокоиться хотя бы на минуту» и посоветовал повзрослеть. В ответ Уэст решил поинтересоваться, где сейчас находится Пит. На что Дэвидсон отправил селфи из кровати и написал: «В постели с твоей женой».