Виктория Боня рассталась с женихом

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что ее сердце свободно.
В прошлом году звезда реалити шоу заговорила о новом возлюбленном. В декабре Виктория показала помолвочное кольцо, а в 2022 году опубликовала фото с женихом. Пара вместе приезжала в Россию.
15 марта Виктория сделала заявление в своем Telegram-канале, что ее сердце свободно.
«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала Виктория.
Подписчики в комментариях пожелали знаменитости всего самого лучшего.
«Вы расстались с мужчиной? Жаль», «Главное, будь счастлива! », «Может, вернешься к Алексу?», «Как так. Вы же говорили, что нашли мужчину своей мечты», — отвечают подписчики.
Бывшая участница телепроекта «Дом-2», модель, светская львица и бизнесвумен живет в Монако с 2011 года. Семь лет Виктория прожила с бизнесменом Александром Смерфитом, не регистрируя отношения официально. Пара рассталась в 2017 году. Родители совместно воспитывают общую дочь Анджелину.
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