Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
41 минуту назад

Виктория Боня рассталась с женихом

Мира Маркина

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что ее сердце свободно.

Виктория Боня рассталась с женихом
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В прошлом году звезда реалити шоу заговорила о новом возлюбленном. В декабре Виктория показала помолвочное кольцо, а в 2022 году опубликовала фото с женихом. Пара вместе приезжала в Россию.

15 марта Виктория сделала заявление в своем Telegram-канале, что ее сердце свободно.

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала Виктория.

Telegram

Подписчики в комментариях пожелали знаменитости всего самого лучшего.

«Вы расстались с мужчиной? Жаль», «Главное, будь счастлива! », «Может, вернешься к Алексу?», «Как так. Вы же говорили, что нашли мужчину своей мечты», — отвечают подписчики.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», модель, светская львица и бизнесвумен живет в Монако с 2011 года. Семь лет Виктория прожила с бизнесменом Александром Смерфитом, не регистрируя отношения официально. Пара рассталась в 2017 году. Родители совместно воспитывают общую дочь Анджелину.

Ранее музыкант Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода. Певец отметил, что он сейчас «в абсолютно свободном полете».

Звёзды,Виктория Боня,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители