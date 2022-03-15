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1 час назад

Лолита вспомнила, как воровала картофель из колхоза

Мира Маркина

Певица и ведущая Лолита Милявская вспомнила, как украла мешок картофеля на зиму. Звезда поговорила о бедном периоде жизни в ходе беседы с изданием «7 Дней».

Лолита вспомнила, как воровала картофель из колхоза
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Лолита рассказывает, что прошла настоящую школу жизни. Чтобы выжить, певице приходилось идти на воровство.

«Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму».

Певица объясняет: это была не блажь, а вынужденный шаг.

«Хоть я и училась на "отлично" и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах», — рассказывает Лолита.

Певица добавила, что председатель колхоза поймал ее, но поступок простил.

«Сказал: "Ладно уж, берите, от одного мешка не обеднеем"».

Лолита отметила, что они с тремя однокурсниками питались этим картофелем в течение полугода.

Ранее Рамблер писал, что телеведущая и модель Виктория Боня рассталась с женихом. Звезда официально заявила, что ее сердце свободно.

Звёзды,Лолита Милявская,Виктория Боня,
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