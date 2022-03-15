Лолита вспомнила, как воровала картофель из колхоза

«Хоть я и училась на "отлично" и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах», — рассказывает Лолита.