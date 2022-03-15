Лолита вспомнила, как воровала картофель из колхоза

Певица и ведущая Лолита Милявская вспомнила, как украла мешок картофеля на зиму. Звезда поговорила о бедном периоде жизни в ходе беседы с изданием «7 Дней».
Лолита рассказывает, что прошла настоящую школу жизни. Чтобы выжить, певице приходилось идти на воровство.
«Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму».
Певица объясняет: это была не блажь, а вынужденный шаг.
«Хоть я и училась на "отлично" и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале. Поэтому мешок ворованной картошки очень даже спасал в этих обстоятельствах», — рассказывает Лолита.
Певица добавила, что председатель колхоза поймал ее, но поступок простил.
«Сказал: "Ладно уж, берите, от одного мешка не обеднеем"».
Лолита отметила, что они с тремя однокурсниками питались этим картофелем в течение полугода.
Ранее Рамблер писал, что телеведущая и модель Виктория Боня рассталась с женихом. Звезда официально заявила, что ее сердце свободно.