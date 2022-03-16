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1 час назад

Фадеев объяснил, почему вернулся в шоу-бизнес

Мария Каткова

Продюсер Максим Фадеев рассказал, зачем вернулся в шоу-бизнес. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Фадеев объяснил, почему вернулся в шоу-бизнес
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Фадеев рассказал, что его недавняя песня «Выживший» олицетворяет все, что происходило с ним в последнее время. Он отметил, что не хотел работать и преподавать.

«Хотел немного рассказать о песне "Выживший", чтобы не было недомолвок. Эта песня была написана полгода назад. И она была пережита, поверьте. Все, что там звучит, — крик души. Последние два года я не хотел ни работать, ни учить, ни преподавать. Преподавателей слишком много, которые не умеют разговаривать»

Продюсер пояснил, что был уверен в бесполезности своих навыков, а в шоу-бизнес он вернулся благодаря одному из своих друзей. Подробности о том, что с ним происходило, он обещал рассказать позднее.

«Думал, что мои знания никому не нужны. Стал заниматься бизнесом, медициной. Не думал, что вернусь в музыку. Благодаря своему другу я вернулся в шоу-бизнес и хочу всех радовать. Песня пережита мной. Она очень сложная. То, что я за два года пережил, это не каждый бы смог. Мы поговорим об этом подробнее. У некоторых людей будет шок, что я расскажу»

Ранее сообщалось, что Лолита вспомнила, как воровала картофель из колхоза.

Звёзды,Максим Фадеев,
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