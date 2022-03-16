Фадеев объяснил, почему вернулся в шоу-бизнес

«Думал, что мои знания никому не нужны. Стал заниматься бизнесом, медициной. Не думал, что вернусь в музыку. Благодаря своему другу я вернулся в шоу-бизнес и хочу всех радовать. Песня пережита мной. Она очень сложная. То, что я за два года пережил, это не каждый бы смог. Мы поговорим об этом подробнее. У некоторых людей будет шок, что я расскажу»