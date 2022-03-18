Победительница «Холостяка» раскрыла предательство Тимати

Модель и блогер Екатерина Сафарова рассказала о том, почему закончились отношения с рэпером. Оказывается, Тимати втайне от нее он улетел на остров с другой участницей шоу «Холостяк».
О том, что Тимати во время премьеры шоу на ТНТ отдыхает с Машей Вебер, в Сети обсуждали многие. Но оказалось, что в это время он был в отношениях с Екатериной Сафаровой, которая и победила в «Холостяке». Причем сама девушка Тимати узнала о том, что он с другой, из микроблога самой Вебер.
«Я, конечно, все понимаю. Нужно создавать ажиотаж к шоу, подогревать интерес. Люди могут подумать, что раз они в одном кэмпе, значит, Маша победила и стала избранницей Тимура. Будут разговоры и сплетни по всему интернету», — рассудила модель.
Обида засела внутри, Сафарова перестала общаться с Тимати как раньше.
«Лично я бы позвонила, предупредила, что будет такая ситуация. Я нормально отнеслась бы. Но мне было реально обидно, что я узнала об этом именно так», — заключила девушка.
До этого мы рассказывали, почему победительница "Холостяка" рассталась с Тимати.