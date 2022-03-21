У Влада Соколовского родился сын

Бывший муж певицы Риты Дакоты, музыкант Влад Соколовский, стал отцом во второй раз.
Несколько месяцев назад Соколовский и его возлюбленная Ангелина объявили, что станут родителями. Теперь же девушка родила ребенка, это мальчик.
О прибавлении в семье Влад Соколовский рассказал в своем Telegram-канале. Малыша назвали Дэвид.
"Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам, было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод!
Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид. Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами".
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