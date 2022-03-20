Тодоренко перестала скрывать свое положение

В последнее время ходило много слухов о беременности популярной телеведущей. Но Регина Тодоренко никак их не комментировала, а на публике предпочитала появляться в одежде свободного кроя. Слухи подтвердились, после того как был опубликован официальный тизер нового выпуска шоу "Маска" на НТВ. Регина Тодоренко участвует в шоу в качестве ведущей.
На кадре видно, что Регина Тодоренко для съемок выбрала полупрозрачное платье розового цвета, никак не скрывающее заметно округлившийся живот. Знатоки увидели в цвете платья намек на пол будущего малыша, однако сама телеведущая никаких заявлений на этот счет не делала.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже воспитывают ребенка, в 2018 году у них родился сын Михаил. Встречаться Регина и Влад начали еще в 2017 году, но свои отношения не афишировали до лета 2018 года, тогда же появились слухи о том, что пара ждет малыша. Свои отношения они узаконили незадолго до рождения первенца.
Накануне Волочкова заявила, что ее брак был постановочным, а Хакамада рассказала о долгах покойного мужа.