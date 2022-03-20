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34 минуты назад

Тодоренко перестала скрывать свое положение

Катя Кобышева

В последнее время ходило много слухов о беременности популярной телеведущей. Но Регина Тодоренко никак их не комментировала, а на публике предпочитала появляться в одежде свободного кроя. Слухи подтвердились, после того как был опубликован официальный тизер нового выпуска шоу "Маска" на НТВ. Регина Тодоренко участвует в шоу в качестве ведущей.

Тодоренко перестала скрывать свое положение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадре видно, что Регина Тодоренко для съемок выбрала полупрозрачное платье розового цвета, никак не скрывающее заметно округлившийся живот. Знатоки увидели в цвете платья намек на пол будущего малыша, однако сама телеведущая никаких заявлений на этот счет не делала.

Кадр из тизера шоу "Маска" на НТВ

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже воспитывают ребенка, в 2018 году у них родился сын Михаил. Встречаться Регина и Влад начали еще в 2017 году, но свои отношения не афишировали до лета 2018 года, тогда же появились слухи о том, что пара ждет малыша. Свои отношения они узаконили незадолго до рождения первенца.

Накануне Волочкова заявила, что ее брак был постановочным, а Хакамада рассказала о долгах покойного мужа.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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