Тодоренко перестала скрывать свое положение

В последнее время ходило много слухов о беременности популярной телеведущей. Но Регина Тодоренко никак их не комментировала, а на публике предпочитала появляться в одежде свободного кроя. Слухи подтвердились, после того как был опубликован официальный тизер нового выпуска шоу "Маска" на НТВ. Регина Тодоренко участвует в шоу в качестве ведущей.

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На кадре видно, что Регина Тодоренко для съемок выбрала полупрозрачное платье розового цвета, никак не скрывающее заметно округлившийся живот. Знатоки увидели в цвете платья намек на пол будущего малыша, однако сама телеведущая никаких заявлений на этот счет не делала.

Кадр из тизера шоу "Маска" на НТВ