Борис Моисеев заключил договор пожизненной ренты

Некоторое время назад в интернете появилась информация о том, что Борис Моисеев подарил своему директору Сергею Гороху элитную квартиру в центре Москвы. Поклонники артиста предположили, что менеджер воспользовался его преклонным возрастом и переписал на себя недвижимость. Сергей Горох дал комментарий kp.ru на этот счет.
"Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию "ужастиков" про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты",
— заявил директор Моисеева.
По словам Гороха, он не является ни собственником, ни хозяином квартиры, однако он отметил, что оплачивает расходы артиста, покупает ему лекарства и вносит коммунальные платежи.