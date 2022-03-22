Экс-жена Малькова выходит замуж за американца

«Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там с тремя несовершеннолетними детьми незаконно. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы, без денег, без знания языка, работы, документов, крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам», — категорично заявила актриса.