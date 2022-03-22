Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой

В конце февраля Земфира выступила на сцене после долгого перерыва. Подруга артистки Рената Литвинова присутствовала на концерте. Совместные снимки, сделанные в этот день, актриса опубликовала в своем Telegram-канале.
На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом –
общаются за кулисами.
Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.
«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»
«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»
«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».
«Какой у Земфиры взгляд».
После концерта Земфира покинула Москву вместе с Ренатой Литвиновой. Подруги улетели во Францию на Неделю Парижской моды. Ранее мы рассказывали о том, что связывает певицу с одним из знаменитых французских брендов.