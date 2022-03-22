Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой

В конце февраля Земфира выступила на сцене после долгого перерыва. Подруга артистки Рената Литвинова присутствовала на концерте. Совместные снимки, сделанные в этот день, актриса опубликовала в своем Telegram-канале.

На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом –

общаются за кулисами.

t.me/renatalitvinova

t.me/renatalitvinova

Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.

«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»

«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»

«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».

«Какой у Земфиры взгляд».