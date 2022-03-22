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31 минуту назад

Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой

Мира Маркина

В конце февраля Земфира выступила на сцене после долгого перерыва. Подруга артистки Рената Литвинова присутствовала на концерте. Совместные снимки, сделанные в этот день, актриса опубликовала в своем Telegram-канале.

Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом –

общаются за кулисами.

t.me/renatalitvinova
t.me/renatalitvinova

Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.

«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»

«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»

«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».

«Какой у Земфиры взгляд».

После концерта Земфира покинула Москву вместе с Ренатой Литвиновой. Подруги улетели во Францию на Неделю Парижской моды. Ранее мы рассказывали о том, что связывает певицу с одним из знаменитых французских брендов.

Звёзды,Рената Литвинова,
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