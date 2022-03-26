"Цветет русофобия": Валерия рассказала об отказе немецких музыкантов выступать с российскими

«Если и возникает желание куда-то поехать, то точно не в Европу. У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое. Кстати, мы, артисты, очень хорошо знаем и свою страну. Мне удалось проехать не только большие города — на машинах, поездах, вижу всё своими глазами. Я хорошо знаю, каких размеров и какой красоты наша страна. Может, и другие люди, наконец, откроют ее для себя», — объяснила артистка.