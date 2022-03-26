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2 часа назад

"Цветет русофобия": Валерия рассказала об отказе немецких музыкантов выступать с российскими

Диана Товсепова

53-летняя российская певица Валерия отменила запланированное выступление в Дубае (ОАЭ) и рассказала о неприятной ситуации в интервью «Аргументам и фактам».

"Цветет русофобия": Валерия рассказала об отказе немецких музыкантов выступать с российскими
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По словам Валерии, музыканты Дрезденского оркестра просто отказались выходить с ней на сцену.

«Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это. Выступление в ОАЭ отменилось, зато возникли другие предложения. На днях выступала В Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. Очень тепло там принимали», — признается Валерия.

Сама певица рассказала, что из-за санкций, ограничений и "закрытой" для россиян Европы она совершенно не страдает. Дело в том, что соскучиться она еще не успела и уже давно изучила каждый уголок в Европе. Кроме того, она просто не понимает, зачем отправляться туда, где «буйным цветом цветет русофобия»?

Валерия считает европейские санкции хорошим поводом открывать для себя новые страны и континенты.

«Если и возникает желание куда-то поехать, то точно не в Европу. У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое. Кстати, мы, артисты, очень хорошо знаем и свою страну. Мне удалось проехать не только большие города — на машинах, поездах, вижу всё своими глазами. Я хорошо знаю, каких размеров и какой красоты наша страна. Может, и другие люди, наконец, откроют ее для себя», — объяснила артистка.

Ранее мы писали о том, что рассказал Филипп Киркоров о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой.

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