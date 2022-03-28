Солист "Иванушек International" раскрыл отношения внутри коллектива

Солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко начал выступать в составе группы в 2013 году, после гибели музыканта Игоря Сорина. Сал Туриченко вспоминает, что сразу после прихода в группу чувствовал себя неловко, но доброжелательный настрой Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева ему сильно помогли.
"Когда ты приходишь в сложившийся коллектив, ты никто, и зовут тебя никак, конечно, отношение не очень, но в моей ситуации меня поддерживали Влад Топалов, за что ему спасибо, и меня поддерживали ребята — Кирилл и Андрей",
— рассказал Туриченко в интервью YouTube-каналу "Север Шоу".
Ранее мы писали, что солист группы «На-На» вспомнил, как фанатки выцарапали на нем знак.