Солист "Иванушек International" раскрыл отношения внутри коллектива

"Когда ты приходишь в сложившийся коллектив, ты никто, и зовут тебя никак, конечно, отношение не очень, но в моей ситуации меня поддерживали Влад Топалов, за что ему спасибо, и меня поддерживали ребята — Кирилл и Андрей",