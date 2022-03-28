"Ни с кем не общаюсь": Валерий Сюткин о жизни в непростое время

Артист Валерий Сюткин рассказал, как он переживает непростые времена. Подробностями исполнитель поделился в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам Сюткина, сейчас он временно приостановил свою музыкальную деятельность. Кроме этого, исполнитель сократил круг общения и старается проводить время с семьей.
Паузу в карьере артист использует для того, чтобы наблюдать за тем, как растет и развивается его маленький наследник Лео.
"Сейчас такое время, я ни с кем не общаюсь, не участвую ни в каких движениях. Провожу время с ребенком. Раз уж так получилось",
— признался Сюткин.