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38 минут назад

"Ненормальный!": как Джигарханян подставил свою жену

Мария Иглина

Первая супруга Армена Джигарханяна, Татьяна Власова, пожаловалась, что она может остаться без квартиры, половина которой принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. Этим она поделилась в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

"Ненормальный!": как Джигарханян подставил свою жену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время второго брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер и режиссер продал часть недвижимости, поскольку тогда ему требовались деньги на ремонт их новых апартаментов.

Когда Власова об этом узнала, она была в шоке от такого поступка покойного супруга. По ее мнению, тогда он был не в себе:

"Я могла бы кричать: „Он был дурак! Ненормальный! Поэтому все это недействительно“. И, ей-богу, я была бы, наверное, права".

Ранее Борис Моисеев заключил договор пожизненной ренты.

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