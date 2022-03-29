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1 час назад

Жена Михаила Танича: «Дружить с Пугачевой – значит подчиниться ей»

Мира Маркина

Композитор Михаил Танич дружил со многими звездами эстрады. Его супруга Лидия напротив сохраняла с артистами профессиональные отношения. И хотя у жены композитора была возможность сблизиться с Аллой Пугачевой, та ей не воспользовалась. Об этом Лидия Козлова рассказала в интервью «7дней».

«Дружить с Пугачевой – значит подчиниться ей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В гостях у Михаила Танича побывало множество звезд первой величины – и Кузьмин, и Долина, и, конечно, Алла Пугачева. Лидия Козлова также принимала участие в написании хитов для артистки. Но с Примадонной ее связывали только деловые отношения.

«Я не слишком общительный человек, ни к кому не лезу ни с разговорами, ни с какими-то предложениями. С Аллой вообще никогда мы не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — подчеркнула вдова Танича.

Танич никогда не зарабатывал баснословные суммы, со слов Лидии Козловой. Он писал хит за хитом, но стеснялся запрашивать за них гонорары.

Ранее мы рассказывали о том, каким было первое публичное высказывание вдовы Грачевского после смерти супруга.

Звёзды,Михаил Танич,Алла Пугачева,
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