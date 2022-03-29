Композитор Михаил Танич дружил со многими звездами эстрады. Его супруга Лидия напротив сохраняла с артистами профессиональные отношения. И хотя у жены композитора была возможность сблизиться с Аллой Пугачевой, та ей не воспользовалась. Об этом Лидия Козлова рассказала в интервью «7дней».
В гостях у Михаила Танича побывало множество звезд первой величины – и Кузьмин, и Долина, и, конечно, Алла Пугачева. Лидия Козлова также принимала участие в написании хитов для артистки. Но с Примадонной ее связывали только деловые отношения.
«Я не слишком общительный человек, ни к кому не лезу ни с разговорами, ни с какими-то предложениями. С Аллой вообще никогда мы не были подружками. Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость», — подчеркнула вдова Танича.
Танич никогда не зарабатывал баснословные суммы, со слов Лидии Козловой. Он писал хит за хитом, но стеснялся запрашивать за них гонорары.
Ранее мы рассказывали о том, каким было первое публичное высказывание вдовы Грачевского после смерти супруга.