Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: Питт и Энистон снова вместе

Мария Каткова

СМИ сообщают, что Дженнифер Энистон и Бред Питт снова сошлись. Информацию об этом со ссылкой на инсайдер опубликовал таблоид In Touch.

СМИ: Питт и Энистон снова вместе
Фото: РамблерРамблер

Сообщается, что пару не раз замечали вместе в Париже. Сначала они оказались вместе на ужине в ресторане, а теперь инсайдер подтвердил, что звезды снимают пентхаус в отеле Four Seasons. Отмечается, что Энистон приехала в Париж на съемки фильма "Загадочное убийство", а Питт посетил столицу Франции для того, чтобы попасть на открытие выставки в центре Помпиду.

"Это не совпадение, что Бред и Джен находятся вместе в Париже. Пара возродила свой роман, и скрывается в отеле Four Seasons в пентхаусе. Они снимают его за 25000 долларов за ночь"

Также инсайдер отметил, что звезды хотят оставить свои отношения в тайне настолько долго, насколько смогут. По словам источника, они пытаются возродить отношения уже полгода, и у них все идет достаточно неплохо.

Ранее сообщалось, что дочь Иосифа Пригожина рассказала о бюджете на свою свадьбу.

Звёзды,Иосиф Пригожин,Брэд Питт,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители