СМИ: Питт и Энистон снова вместе

СМИ сообщают, что Дженнифер Энистон и Бред Питт снова сошлись. Информацию об этом со ссылкой на инсайдер опубликовал таблоид In Touch.

Фото: Рамблер Рамблер

Сообщается, что пару не раз замечали вместе в Париже. Сначала они оказались вместе на ужине в ресторане, а теперь инсайдер подтвердил, что звезды снимают пентхаус в отеле Four Seasons. Отмечается, что Энистон приехала в Париж на съемки фильма "Загадочное убийство", а Питт посетил столицу Франции для того, чтобы попасть на открытие выставки в центре Помпиду.

"Это не совпадение, что Бред и Джен находятся вместе в Париже. Пара возродила свой роман, и скрывается в отеле Four Seasons в пентхаусе. Они снимают его за 25000 долларов за ночь"

Также инсайдер отметил, что звезды хотят оставить свои отношения в тайне настолько долго, насколько смогут. По словам источника, они пытаются возродить отношения уже полгода, и у них все идет достаточно неплохо.