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3 часа назад

Дочь Питта хочет общаться с отцом, несмотря на запреты Джоли

Мария Каткова

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло, как выяснилось, переживает из-за отсутствия контактов с отцом. Об этом сообщает американская версия журнала ОК! со ссылкой на инсайдеров — друзей семьи.

Дочь Питта хочет общаться с отцом, несмотря на запреты Джоли
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как сообщают источники, дочь актеров Шайло очень тяжело переживает развод родителей. Она не готова отказываться от общения с отцом и ждет совершеннолетия, чтобы встречаться с ним вопреки запретам матери.

"Шайло мечтает, чтобы мама и папа смогли, наконец, простить друг друга и продолжить общаться мирным путем. Она всегда вспоминает о тех временах, когда они были вместе. Ей ужасно больно видеть, как они относятся друг к другу как к каким-то монстрам"

Несмотря на все попытки Шайло воссоединиться с отцом, пока что это остается невозможным. Кроме того, некоторые дети актеров окончательно разорвали контакты с отцом и даже готовы свидетельствовать против него в суде.

"Брэд старался наладить отношения, но сыновья Мэддокс и Пакс винят только его в распаде семьи и отказываются от встреч с ним. Только Шайло всегда защищает отца. Она хочет, чтобы вся семья вместе провела Рождество. Ей очень трудно понять, что этому не суждено сбыться"

Ранее сообщалось, что Питт и Энистон снова сошлись.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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