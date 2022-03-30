Дочь Питта хочет общаться с отцом, несмотря на запреты Джоли

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло, как выяснилось, переживает из-за отсутствия контактов с отцом. Об этом сообщает американская версия журнала ОК! со ссылкой на инсайдеров — друзей семьи.
Как сообщают источники, дочь актеров Шайло очень тяжело переживает развод родителей. Она не готова отказываться от общения с отцом и ждет совершеннолетия, чтобы встречаться с ним вопреки запретам матери.
"Шайло мечтает, чтобы мама и папа смогли, наконец, простить друг друга и продолжить общаться мирным путем. Она всегда вспоминает о тех временах, когда они были вместе. Ей ужасно больно видеть, как они относятся друг к другу как к каким-то монстрам"
Несмотря на все попытки Шайло воссоединиться с отцом, пока что это остается невозможным. Кроме того, некоторые дети актеров окончательно разорвали контакты с отцом и даже готовы свидетельствовать против него в суде.
"Брэд старался наладить отношения, но сыновья Мэддокс и Пакс винят только его в распаде семьи и отказываются от встреч с ним. Только Шайло всегда защищает отца. Она хочет, чтобы вся семья вместе провела Рождество. Ей очень трудно понять, что этому не суждено сбыться"
Ранее сообщалось, что Питт и Энистон снова сошлись.