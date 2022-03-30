Дочь Питта хочет общаться с отцом, несмотря на запреты Джоли

"Брэд старался наладить отношения, но сыновья Мэддокс и Пакс винят только его в распаде семьи и отказываются от встреч с ним. Только Шайло всегда защищает отца. Она хочет, чтобы вся семья вместе провела Рождество. Ей очень трудно понять, что этому не суждено сбыться"