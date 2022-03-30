Несмотря на то, что фраза оказалась довольно расплывчатой, а также непонятно, кому конкретно Пинкетт-Смит ее адресовала, поклонники уверены, что таким образом она достойно ответила на произошедшее.

На церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року за то, что тот пошутил над прической его супруги. Пинкетт-Смит была вынуждена побрить голову налысо из-за алопеции. Позднее Уилл Смит извинился перед Роком и Американской киноакадемией. Комик не стал подавать заявление в полицию, а вот в отношении Смита уже начато расследование. предполагается, что статуэтку у него могут забрать.