«Была в ужасе»: Певица Слава рассказала о домогательствах богача

Певица Слава поделилась воспоминаниями о том, как в начале 2000-х ее домогался влиятельный и богатый человек. Детали случившегося звезда рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

По словам артистки, в то время она только начинала свою творческую карьеру. Мужчина, имя которого она так и не назвала, на протяжении полугода «доставал» певицу, но все его подарки и цветы она отвергала.

«Он меня домогался. Пытался сделать так, чтобы я была с ним. Но это было в принципе невозможно, потому что я любила другого. Он ко многим девчонкам-звездам тогда приставал. Несколько девчонок попались в его сети. Он очень красиво ухаживал»,

— отметила Слава.

Исполнительница призналась, что однажды мужчина привез ей бриллиантовое колье. Но певица не сразу поняла, от кого подарок.

«Я подумала, что это сделал мой муж Анатолий, потому что его на том концерте не было. Я приехала домой, говорю: «Анатолий, спасибо тебе за колье». Толя закричал: «Это не мое колье». Мы отправили подарок обратно в клуб «Метелица». Потом колье вообще пропало.

Однажды в ресторане он внаглую ко мне подошел. Дело закончилось дракой. Я знаю его жену, любовницу. А недавно Аня Семенович показывает мне этого же человека. Он и к ней приставал. Я была в ужасе»,

— призналась Слава.