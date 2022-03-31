Чадов раскрыл главную причину развода с Дитковските

О разводе звездной пары Алексея Чадова и Агнии Дитковските стало известно еще в 2016 году, но экс-супруги не озвучивали причину разрыва. В интервью для YouTube-канала Super актер назвал главную причину расставания спустя столько лет.

По словам артиста, в какой-то момент между ними стали угасать чувства. При этом Чадов утверждает, что им с Дитковските есть, чем похвастаться: за их плечами 10 лет совместной жизни, основанной на любви.

"Это как комета: она летит, и хвост горит. Постепенно след гаснет. Всему всегда приходит конец. У Агнии сейчас новый муж, мы с ним в прекрасных отношениях! Люди бывают счастливы и в трех браках!"

— уверен артист.

Также Алексей добавил, что в определенный момент его взгляды стали расходиться со взглядами его жены. "Мы шли вместе, а потом наши дорожки разошлись. Я четко понимал, что семья должна выглядеть так, а не иначе. В семье важно партнерство", — подчеркнул Чадов.