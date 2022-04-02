"Я не могу умирать": артисты высказались о смерти Яковлевой

1 апреля 2022 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 64 лет ушла из жизни актриса Александра Яковлева. Первым об этом сообщил ее коллега и друг режиссер Николай Лебедев.
Она сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой,
— отметил режиссер.
Мария Миронова попрощалась с Яковлевой в своем Телеграм-канале, вспомнив о фильме “Князь”, который Александра решила снять в 2021 году.
Как безвременно… Умная, красивая, очень сильная женщина, которая боролась за жизнь годы… И несмотря на болезнь, мечтавшая снимать кино, свое кино.
Дорогая Сашенька, ваш сценарий в моей почте и ваши слова в моем сердце: “Я не могу умирать. Я должна сделать так, чтобы он был снят,
— написала Мария.
Станислав Садальский посвятил Александре Яковлевой пост в социальной сети, где вспомнил о том, как актриса боролась с болезнью.
Саша публично рассказывала: прошла обследование и с ужасом узнала, что уже давно страдает раком груди. Медики утверждали, что злокачественная опухоль в организме Яковлевой дала метастазы, проникшие и в мозг, поэтому никаких положительных прогнозов давать не решались.
Однако звезда советского кино не опустила руки, а начала лечение и молилась Богу,
— написал Садальский.
После того, как Александре Яковлевой диагностировали рак груди, врачи полагали, что жить ей осталось несколько месяцев, но актриса боролась с болезнью в течение пяти лет.