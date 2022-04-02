"Я не могу умирать": артисты высказались о смерти Яковлевой

Как безвременно… Умная, красивая, очень сильная женщина, которая боролась за жизнь годы… И несмотря на болезнь, мечтавшая снимать кино, свое кино.



Дорогая Сашенька, ваш сценарий в моей почте и ваши слова в моем сердце: “Я не могу умирать. Я должна сделать так, чтобы он был снят,