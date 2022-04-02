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2 часа назад

Чумаков и Ковальчук объяснили отъезд из России

Кристина Уколова

Певец и музыкант Алексей Чумаков в интервью для Teleprogramma.pro рассказал о причинах, побудивших его покинуть Россию. Вместе с ним уехала и его жена, певица Юлия Ковальчук, экс-солистка группы «Блестящие». Чумаков развеял спекуляции вокруг их отъезда и уточнил, что уехал из-за гастролей.

Чумаков и Ковальчук объяснили отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня концерт в Ташкенте. Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на мою малую родину».

Напомним, что Алексей Чумаков — уроженец Самарканда. Юлия Ковальчук опубликовала в социальных сетях красочные фотографии из Узбекистана. Она также призналась, что мечтала об этом путешествии десять лет.

Тем временем Хлебникова собирается вернуться на сцену после пожара.

Звёзды,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
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