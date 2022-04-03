Певица Виктория Дайнеко нашла новую любовь

Российская певица Виктория Дайнеко оправилась после развода и налаживает личную жизнь. Об этом артистка рассказала в эфире «Русского радио».

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Нового молодого человека Виктория нашла в социальных сетях. Избранник артистки никак не связан с миром шоу-бизнеса.

«Влюбилась, да! Он знает, я честно призналась сразу. Я первая написала: «Привет, как дела!». Увидела фотографию и написала», — поделилась Дайнеко.

Виктория сомневается в том, что молодой человек знает о ее певческой карьере. Сама артистка о ней не рассказывала даже при встрече, да и переписку с избранником вела не с официального аккаунта, а с «фейкового».

34-летняя певица была замужем всего два года. Брак Виктории распался в 2017 году. Теперь артистка в одиночку воспитывает дочь Лидию. Девушка не любит распространяться о личной жизни, ссылаясь на стеснительность.