Певица Виктория Дайнеко нашла новую любовь

Российская певица Виктория Дайнеко оправилась после развода и налаживает личную жизнь. Об этом артистка рассказала в эфире «Русского радио».
Нового молодого человека Виктория нашла в социальных сетях. Избранник артистки никак не связан с миром шоу-бизнеса.
«Влюбилась, да! Он знает, я честно призналась сразу. Я первая написала: «Привет, как дела!». Увидела фотографию и написала», — поделилась Дайнеко.
Виктория сомневается в том, что молодой человек знает о ее певческой карьере. Сама артистка о ней не рассказывала даже при встрече, да и переписку с избранником вела не с официального аккаунта, а с «фейкового».
34-летняя певица была замужем всего два года. Брак Виктории распался в 2017 году. Теперь артистка в одиночку воспитывает дочь Лидию. Девушка не любит распространяться о личной жизни, ссылаясь на стеснительность.
Ранее мы рассказывали о том, кто стал новым избранником известного блогера Иды Галич.