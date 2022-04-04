«Мне надо было спасать личную жизнь»

«Я когда уже понял, что мой брак трещит по швам, мне надо было спасать как-то личную жизнь, и на горизонте появилась Анжелика. Не пошел по рукам, там муж. Но муж ко мне как-то хорошо относился, как-то всерьез меня не воспринимал как конкурента», — поделился певец.