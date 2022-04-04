«Мне надо было спасать личную жизнь»

В эфире телешоу «Маска» (НТВ) музыкант Филипп Киркоров рассказал, как накануне развода с Аллой Пугачевой начал ухаживать за другой девушкой.
Избранницей артиста стала Анжелика Агурбаш, с которой Киркорова к тому моменту связывали исключительно служебные отношения.
«Я когда уже понял, что мой брак трещит по швам, мне надо было спасать как-то личную жизнь, и на горизонте появилась Анжелика. Не пошел по рукам, там муж. Но муж ко мне как-то хорошо относился, как-то всерьез меня не воспринимал как конкурента», — поделился певец.
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