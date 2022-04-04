Владимир Пресняков-старший: «Я очень боюсь телепередач»

«Посмотреть на красивую женщину? Совершенно не помню, для чего я смотрю. Я очень боюсь телепередач. Потому что как только ты откинешь копыта, дня через два выяснится, что в Усть-Каменогорске у тебя внебрачные дети, какое-нибудь жилье в Испании, где-то живут непонятные тайные жены с детьми», – поделился музыкант.