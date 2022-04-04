Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
35 минут назад

Владимир Пресняков-старший: «Я очень боюсь телепередач»

Мира Маркина

Музыкант Владимир Пресняков-старший в эфире программы «Ты не поверишь!» (НТВ) рассказал, почему боится собственной смерти.

Владимир Пресняков-старший: «Я очень боюсь телепередач»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артисту 76 лет. И 55 из них он женат на солистке ВИА «Самоцветы» Елене Петровне Пресняковой. Личную жизнь Владимира окутывает множество слухов, в том числе и потому, что звезда советской эстрады никогда не был обделен женским вниманием.

«Посмотреть на красивую женщину? Совершенно не помню, для чего я смотрю. Я очень боюсь телепередач. Потому что как только ты откинешь копыта, дня через два выяснится, что в Усть-Каменогорске у тебя внебрачные дети, какое-нибудь жилье в Испании, где-то живут непонятные тайные жены с детьми», – поделился музыкант.

Ранее мы рассказывали о том, какое неожиданное признание о своей личной жизни сделал Филипп Киркоров.

Звёзды,Елена Преснякова,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители