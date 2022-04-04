Владимир Пресняков-старший: «Я очень боюсь телепередач»

Музыкант Владимир Пресняков-старший в эфире программы «Ты не поверишь!» (НТВ) рассказал, почему боится собственной смерти.
Артисту 76 лет. И 55 из них он женат на солистке ВИА «Самоцветы» Елене Петровне Пресняковой. Личную жизнь Владимира окутывает множество слухов, в том числе и потому, что звезда советской эстрады никогда не был обделен женским вниманием.
«Посмотреть на красивую женщину? Совершенно не помню, для чего я смотрю. Я очень боюсь телепередач. Потому что как только ты откинешь копыта, дня через два выяснится, что в Усть-Каменогорске у тебя внебрачные дети, какое-нибудь жилье в Испании, где-то живут непонятные тайные жены с детьми», – поделился музыкант.
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