"Можно сорваться": Feduk о трудностях отцовства

"Ты не спишь практически, у тебя нервная система на исходе. И ты очень странно оцениваешь ситуацию вокруг, ты очень раздраженный. Ты находишь в себе силы ухаживать, держаться, заботиться, быть внимательным, но иссякает энергия в какой-то момент, и ты можешь сорваться, сделать какую-то ерунду. Поэтому думаешь, блин, это так сложно?"