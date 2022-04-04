"Можно сорваться": Feduk о трудностях отцовства

Некоторое время назад исполнитель Feduk и его супруга Александра Новикова стали родителями. В беседе с likefm.ru артист рассказал, через какие трудности ему приходится проходить во время воспитания наследницы.
"Ты не спишь практически, у тебя нервная система на исходе. И ты очень странно оцениваешь ситуацию вокруг, ты очень раздраженный. Ты находишь в себе силы ухаживать, держаться, заботиться, быть внимательным, но иссякает энергия в какой-то момент, и ты можешь сорваться, сделать какую-то ерунду. Поэтому думаешь, блин, это так сложно?"
— признался Feduk.
Певец также поделился, что осознание того, что в их семействе пополнение, приходит только сейчас:
"Когда она появилась на свет, у меня так сверкнуло в голове, прямо невозможно. Как будто тебя огрели чем-то супертяжелым, но не больно, а молотком счастья".