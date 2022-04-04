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1 час назад

"Можно сорваться": Feduk рассказал о трудностях отцовства

Мария Иглина

Некоторое время назад исполнитель Feduk и его супруга Александра Новикова стали родителями. В беседе с likefm.ru артист рассказал, через какие трудности ему приходится проходить во время воспитания наследницы.

"Можно сорваться": Feduk о трудностях отцовства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ты не спишь практически, у тебя нервная система на исходе. И ты очень странно оцениваешь ситуацию вокруг, ты очень раздраженный. Ты находишь в себе силы ухаживать, держаться, заботиться, быть внимательным, но иссякает энергия в какой-то момент, и ты можешь сорваться, сделать какую-то ерунду. Поэтому думаешь, блин, это так сложно?"

— признался Feduk.

Певец также поделился, что осознание того, что в их семействе пополнение, приходит только сейчас:

"Когда она появилась на свет, у меня так сверкнуло в голове, прямо невозможно. Как будто тебя огрели чем-то супертяжелым, но не больно, а молотком счастья".

Ранее стали известны подробности отношений Лободы и Линдеманна.

Звёзды,Александр Новиков,
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