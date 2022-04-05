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1 час назад

«Он уже смешон был в 35»: Цискаридзе рассказал о пенсии

Мира Маркина

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к пенсии. Об этом он поделился в YouTube-шоу «Юзефович».

«Он уже смешон был в 35»: Цискаридзе рассказал о пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Цискаридзе, с годами мужчины, в отличие от женщин-танцовщиц, например, выступавшей в 50 лет Майи Плисецкой, теряют легкость в движении. На слова литературного критика Галины Юзефович о Лиепе, который выходил на сцену и в 40 лет, артист балета ответил, что он был смешон:

«И не надо было этого делать! Он смешон был уже в 35. Это не надо никому показывать. Мои физические возможности позволили мне дотанцевать до 40. Слава Богу, все мои выступления записаны. Я могу посмотреть первый спектакль, через десять лет и последний. У молодого человека энергии больше, а в конце — опытный, который имитирует молодость. Для меня это такая фальшь!»

Николай Цискаридзе рассказал, что начал уставать от выступлений и не жалеет об уходе на пенсию:

«Я ждал, когда же зарыдаю. Девять лет все жду этой слезы — и ни разу. У меня было такое освобождение! Как будто меня выпустили из зоны. Я, видимо, за 30 лет в балете… поперек горла. Но у меня выхлоп какой был! Я наелся».

Самому артисту в 2022 году исполнится 49 лет.

Ранее бывший муж Заворотнюк назвал причины ее болезни.

Звёзды,Галина Юзефович,Майя Плисецкая,Николай Цискаридзе,
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