«Он уже смешон был в 35»: Цискаридзе рассказал о пенсии

«И не надо было этого делать! Он смешон был уже в 35. Это не надо никому показывать. Мои физические возможности позволили мне дотанцевать до 40. Слава Богу, все мои выступления записаны. Я могу посмотреть первый спектакль, через десять лет и последний. У молодого человека энергии больше, а в конце — опытный, который имитирует молодость. Для меня это такая фальшь!»