"Я просто умираю": Укупник рассказал о последствиях COVID-19

Музыкант Аркадий Укупник в январе вместе с семьей переболел коронавирусом. Однако с последствиями он борется до сих пор. Об этом он рассказал в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой на НТВ, сообщает Пятый канал.
Недавно у Укупника случился приступ в магазине:
«Закружилась голова. Ощущение такое, что я просто умираю. Жена говорит: „Ты стал белый“. Пот, руки не то что дрожали, ощущение было — как будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все».
Жена артиста вызвала скорую помощь, однако врачи не обнаружили у него никаких проблем со здоровьем. МРТ и анализы в частной клинике также не выявили причины его плохого самочувствия. Укупник позвонил своему знакомому доктору, который заявил, что у него паническая атака. По словам музыканта, с ним такое произошло впервые.