Азиза назвала наследника перед отъездом из России

«Моим наследником должен быть мой единственный племянник — Тимурчик. Он часто ко мне приходит. Мы с ним говорим о разных вещах. Он такой философский, глубоко мыслящий мужчина. Я ему все творческое наследие оставлю. Все песни, все права. Он мне говорит: "Давай, ты пока жива, оформим на меня документы"», — сказала певица.