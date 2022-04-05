Азиза назвала наследника перед отъездом из России

Певица Азиза рассказала, кто получит все ее наследство. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ, сообщает Пятый канал.
У 57-летней артистки нет своих детей, поэтому все наследство достанется племяннику.
«Моим наследником должен быть мой единственный племянник — Тимурчик. Он часто ко мне приходит. Мы с ним говорим о разных вещах. Он такой философский, глубоко мыслящий мужчина. Я ему все творческое наследие оставлю. Все песни, все права. Он мне говорит: "Давай, ты пока жива, оформим на меня документы"», — сказала певица.
У Азизы нет собственной недвижимости, всю свою жизнь она снимала жилье. По словам артистки, она всегда думала о духовном, а не о материальных благах.
«У меня есть, конечно, кое-какие средства. Я не бедный человек. Сегодня хочу жить здесь, а завтра где-то там. Я планирую переехать в Китай, на родину своих предков, у меня в роду есть китайские корни».