Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде

Солистки коллектива «2Маши» Мария Зайцева и Маша Шейх заявили о распаде дуэта. Девушки официально начинают развиваться в сольной карьере. Об этом написала Маша Шейх в своем личном блоге.
«Проект «2Маши» берет паузу. Возможно, это следовало сделать раньше, но, с другой стороны, значит, так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя. Я знаю, что вы поймете», — сказала певица.
Конкретная причина распада неизвестна, но в СМИ уже продолжительное время пишут о разногласиях между солистками.
Музыкальный дуэт «2Маши» известен благодаря хитам «Босая» и «Мама, я танцую».