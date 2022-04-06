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2 часа назад

Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде

Мира Маркина

Солистки коллектива «2Маши» Мария Зайцева и Маша Шейх заявили о распаде дуэта. Девушки официально начинают развиваться в сольной карьере. Об этом написала Маша Шейх в своем личном блоге.

Солистки дуэта «2Маши» сообщили о распаде
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Проект «2Маши» берет паузу. Возможно, это следовало сделать раньше, но, с другой стороны, значит, так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя. Я знаю, что вы поймете», — сказала певица.

Конкретная причина распада неизвестна, но в СМИ уже продолжительное время пишут о разногласиях между солистками.

Музыкальный дуэт «2Маши» известен благодаря хитам «Босая» и «Мама, я танцую».

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Звёзды,Мария Зайцева,
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