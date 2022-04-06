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1 час назад

«В 44 не выглядят на 18»: Орлова показала себя в молодости

Мира Маркина

Бывшую солистку группы «Блестящие» упрекнули в том, что она не похожа на себя в молодости. Телеведущая Ольга Орлова показала архивный снимок и сравнила его со своими недавними фотографиями.

«В 44 не выглядят на 18»: Орлова показала себя в молодости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведущая «Дома-2» опубликовала кадр, на котором ей 18 лет. На фото у Ольги рыжие волосы и яркий макияж.

18-летняя Ольга Орлова. Источник: соцсети певицы

Сегодня звезде 44 года. Орлова показала снимок со съемочной площадки «Дома-2». Певица сравнила два фото: для правдоподобности Ольга перенесла на недавний снимок макияж и прическу 26-летней давности.

«Вот что получается. Просьба учитывать то, что женщина в 44 года никогда не сможет выглядеть так же, как девочка в 18 лет! Почему-то все думают, что спустя 30 лет лицо останется прежним. Увы! » — отметила Ольга.

Соцсети Ольги Орловой

Ольга Орлова — российская эстрадная певица, актриса, автор песен, телеведущая, зоозащитник. С 1995 по 2000 год выступала в составе группы «Блестящие». В группе Ольга была главной солисткой. В 2017 году стала ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Ранее «Рамблер» рассказывал о причинах ухода Серябкиной из группы «Серебро».

Звёзды,Ольга Орлова,
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