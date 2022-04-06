«Могли бы быть красивые дети»: Агурбаш о связи с Киркоровым

«У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста», — рассказала певица.