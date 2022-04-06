«Могли бы быть красивые дети»: Агурбаш о связи с Киркоровым

Советская, белорусская и российская певица Анжелика Агурбаш поделилась мыслями насчет отношений с Филиппом Киркоровым. Последний недавно признался, что был неравнодушен к артистке. Агурбаш ответила, что симпатия между ними правда существовала. Певица была замужем, а потому Киркоров не стал ухаживать за Анжеликой.
Певица рассказала порталу Day.ru, что между артистами существовала необъяснимая связь. Тем не менее признание певца ее шокировало.
«У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста», — рассказала певица.
Агурбаш отметила, что у артистов был шанс на совместное будущее у них все-таки имелся.
«Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — отметила звезда.
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