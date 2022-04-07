Валерия забрала дочь из швейцарской школы из-за дурного влияния

Российская певица Валерия отправила дочь на учебу в Швейцарию. Но совсем скоро артистке пришлось забрать Анну из элитной школы из-за пристрастий одноклассниц к опасным привычкам.
Валерия заявила, что тесты на наркотики, которые проводились в школе регулярно, у дочери всегда показывали отрицательный результат.
«Но она рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа», — поделилась звезда в беседе с «7дней».
В Швейцарии Анна училась год и вернулась на летние каникулы. Перед отъездом на учебу девочка внезапно пропала, чем напугала звездную мать. Анна сказала, что ей нужно попрощаться с друзьями. Со слов Валерии, дочь вернулась с прогулки нетрезвой и в слезах.
«Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни. А на следующий день мы решили, что ни в какую школу она не поедет», — рассказала певица.
Анна училась некоторое время дистанционно, а затем ее перевели в московскую школу, куда подростка сопровождал личный охранник.
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