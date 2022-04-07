У Андрея Макаревича родился сын

68-летний музыкант Андрей Макаревич вновь стал отцом. Сын Андрея и его супруги Эйнат появился на свет еще 30 марта, в Тель-Авиве. Однако новость о прибавлении в семье появилась в официальном аккаунте группы «Машина Времени» только сейчас.
«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший – тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников «Машины Времени» желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!» – написали в соцсетях.
Для 37-летней Эйнат Кляйн Эйтан стал первым ребенком. Сам Андрей Макаревич является многодетным отцом: у артиста есть 47-летняя дочь Дана, 35-летний сын Иван и 22-летняя дочь Анна.
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