У Андрея Макаревича родился сын

«Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший – тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников «Машины Времени» желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!» – написали в соцсетях.